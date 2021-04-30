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РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

Между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter организуют линию связи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что сервис микроблогов Twitter постепенно удаляет запрещенную в России информацию. Ведомство сообщило, что компания согласилась ускорить сроки реагирования на требования РКН и в целом привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

C тех пор, как 10 марта российские власти объявили о замедлении трафика Twitter, администрация сервиса удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом, сообщил Роскомнадзор.

Однако в открытом доступе в твиттере остаются больше тысячи противоправных материалов вместо прежних трех тысяч, отметило ведомство.

"За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти", - говорится в пресс-релизе.

Роскомнадзор направил компании очередное напоминание о сроках, после этого по предложению Twitter 28 апреля чиновники ведомства провели по видеоконференцсвязи беседу с вице-президентом Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президентом по юридическим вопросам Джимом Бейкером. Топ-менеджерам заявили, что сервис должен удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора", - сообщило ведомство.

Собеседники также договорились организовать прямую линию связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Еще администрация Twitter пообещала подготовить дорожную карту по приведению своей работы в России в соответствие с российским законодательством, в том числе с новым законом, который обязывает соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет трафик сервиса, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещенный к распространению в России. Обвиняя Twitter в неисполнении законных требованиий, РКН акцент делал на информации о наркотиках, призывах к подросткам совершать самоубийство, детской порнографии. В Twitter отмечали, что и так убирают подобный контент.

Однако в начале апреля мировой судья Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа в общей сложности на 8,9 млн рублей по протоколам Роскомнадзора, составленным в связи с тем, что компания не удаляет информацию о несогласованных митингах.

С 10 март Twitter удалил около 1900 из 3100 "не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента", отметили в РКН.

Роскомнадзор Twitter Москва Шинейд Максуинни Джим Бейкер

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