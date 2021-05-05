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Суд рассмотрит протоколы на Twitter, Google и Facebook в мае-июне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка 422 Таганского района назначил даты рассмотрения 16 новых протоколов об административных правонарушениях в отношении Twitter, Google и Facebook, которым грозят многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного в России контента.

25 мая судья рассмотрит пять протоколов, составленных на Facebook, сообщили "Интерфаксу" в суде. 27 мая суд рассмотрит шесть протоколов на Twitter, а 1 июня - пять протоколов на Google.

Все протоколы составлены по ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если российское законодательство обязывает их удалять такой контент). За такое нарушение предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

2 апреля мировой судья Таганского района уже признал Twitter виновным по такой же статье КоАП в связи с тремя нарушениями, совершенными 23 и 24 января, и назначил компании штрафы на общую сумму 8,9 млн рублей. Компания эти штрафы оспорила. Претензии к сервису вызвали твиты с призывами выходить на несогласованные акции.

Поступившие в марте протоколы на Facebook и Google суд рассмотрит в конце мая.

Москва Таганский суд Роскомнадзор Twitter Facebook Google

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