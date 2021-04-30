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Песков объяснил сложности с получением американских виз недружественными действиями США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первопричиной сложностей с получением американских виз для россиян являются недружественные действия США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно смотреть на первопричину той напряженной ситуации, которая складывается в наших двусторонних отношениях. Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то становится очевидным, что предтеча всего этого - недружественные действия США", - сказал Песков журналистам.

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Так он прокомментировал то, что россияне после майских праздников смогут получить визы в США только за рубежом.

"Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется", - напомнил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев.

Дмитрий Песков США

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