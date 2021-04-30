Посольство США в Москве сократит до минимума оказание консульских услуг

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С 12 мая посольство США в Москве практически перестанет оказывать консульские услуги за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам в крайне редких ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, предупредила дипмиссия.

Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Дипломаты получили уведомление от российского правительства от 23 апреля о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

В посольстве выразили сожаление в связи с этим решением. Дипмиссия постарается помогать гражданам США по мере своих возможностей.

Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена, предупредило посольство. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Указ, в частности, запрещает дипмиссиям таких государств нанимать россиян. Перечень недружественных государств определит правительство.

Россия и США начали обмениваться требованиями по сокращению персонала диппредставительств с декабря 2016 года, когда администрация Барака Обамы выслала из Америки группу российских дипломатов в ответ на "притеснения" американских дипломатов в России.

В сентябре 2020 год посол США в Москве Джон Салливан сетовал, что его миссии не хватает рук. В 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, в сентябре 2020 их оставалось 350-360 сотрудников, из них менее 200 - американцы, отмечал он и добавлял, что российская миссия в США нанимает только россиян.