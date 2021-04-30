Коттедж в Сочи можно снять на майские за сумму до 500 тысяч рублей в сутки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Максимальная стоимость аренды коттеджа на майские праздники в России достигает 500 000 рублей в сутки, сообщает агентство недвижимости ЦИАН, ссылаясь на собственную базу объявлений. на основе своей базы объявлений.

На 30 апреля самым дорогим предложением в базе был трехэтажный коттедж в Сочи площадью 1200 квадратных метров. Его предлагали снять за 500 000 рублей в сутки. Вилла 2002 года постройки расположена в 700 м от летней резиденции президента "Бочаров ручей". В доме шесть спален, бассейн, зона спа и несколько видовых балконов.

На втором месте оказался комплекс из двух коттеджей в Выборгском районе Ленинградской области, построенных в 2020 году. Дома площадью 400 квадратных метров предлагаются за 300 000 рублей в сутки. Туда могут заселиться до 20 человек.

Замыкает топ-3 дом в московском районе Строгино на Одинцовской улице, рядом с Серебряным бором, в 300 метрах от берега Москвы-реки. Двухэтажный кирпичный коттедж площадью 220 квадратных метров предлагают снять за 250 000 рублей в сутки. Там могут разместиться до восьми человек.

В компании напомнили, что в ряде регионов сезон загородной аренды начинается с майских праздников, и на 1-10 мая цены бывают значительно выше средних.