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В РФ из-за длинных праздников взлетели продажи мангалов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Продажи мангалов в Петербурге с 23 апреля по 25 апреля - после объявления о продлении майских праздников - выросли в 5,4 раза по сравнению с периодом 24-26 апреля прошлого года, говорится в исследовании онлайн-ритейлера Wildberries.

В целом по России рост составил шесть раз. Резкий рост спроса на мангалы связан с наиболее высокой доступностью для россиян отдыха на даче: популярные туристические направления и гостиницы в дни майских каникул уже забронированы, поэтому времяпрепровождение на природе станет наиболее массовым видом отдыха в майские праздники, отмечается в исследовании.

Средний чек на мангал в конце апреля 2021 года составил 1 807 рублей, что сопоставимо с показателем на конец апреля прошлого года.

Также аналитики фиксируют резкое увеличение спроса и на сопутствующие товары для приготовления шашлыка. Так, продажи шампуров в Петербурге выросли в 3 раза.

Всего же с пятницы по воскресенье россияне приобрели около 130 тыс. различных товаров для дачи, что в 2,2 раза превышает продажи аналогичного периода прошлого года.

23 апреля стало известно, что дни между майскими праздниками сделают нерабочими, соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Таким образом выходными будут дни с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.

Wildberries Петербург

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