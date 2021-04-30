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Судебным секретарям устроили конкурс на скорость заполнения протоколов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Приамурье прошел первый чемпионат профессионального мастерства "Фемида" среди секретарей судебного заседания и помощников судей, сообщила пресс-служба Амурского областного суда. Участники на скорость заполняли протоколы. Также оценивалось качество их работы: за ошибки начислялось штрафное время.

В соревновании участвовали секретари и помощники судей, умеющие работать с конструктором протоколов звукозаписывающего комплекса SRS Femida.

Для оценки качества работ использовался эталонный протокол. У участников было до пяти минут на запись и протоколирование судебного процесса, еще три минуты - на оформление протокола судебного заседания. Работали они по видеозаписям заседаний по гражданским делам.

Победа в поединке присуждалась при условии, что время на личном таймере после оценки качества протокола меньше, чем у соперника.

Первое место заняла сотрудница Благовещенского городского суда Ксения Голубева, второе - представитель Ивановского районного суда Александр Адамчук, третье - Юлия Колмогорова из Благовещенского райсуда.

Амурский областной суд Приамурье Благовещенский городской суд Ивановский райсуд Ксения Голубева

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