Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Естественная убыль населения РФ за I квартал выросла в 2 раза в годовом сравнении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в марте 2021 года выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года, составив 63 103 человека (против 41 тыс. 719 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

При этом число родившихся в марте 2021 года выросло на 15,5% – до 128 217 детей со 111 021 ребенка в марте 2020 года.

Число умерших в РФ в марте 2021 года увеличилось на 25,3% – до 191 320 человек со 152 740 человек в марте 2020 года (в феврале 2021 год рост смертности был ниже и равнялся 20,6% - число умерших выросло до 172 672 человек со 143 179 человек в феврале 2020 года).

За I квартал естественная убыль населения РФ составила 246,8 тыс. человек против 121,7 тыс. человек в январе-марте 2020 года (рост в 2 раза).

Родилось в РФ за I квартал 2021 года 336,9 тыс. детей против 338,3 тыс. годом ранее (снижение на 0,4%).

Умерло за I квартал 2021 года 583,7 тыс. человек против 460 тыс. человек годом ранее (рост на 26,9%).

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза – до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года – тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было в стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года – 142,7 млн человек).

Росстат

Новости

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд назначил принудительные работы трем свидетелям по "делу Ефремова"

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');