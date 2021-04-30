Естественная убыль населения РФ за I квартал выросла в 2 раза в годовом сравнении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в марте 2021 года выросла в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года, составив 63 103 человека (против 41 тыс. 719 человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

При этом число родившихся в марте 2021 года выросло на 15,5% – до 128 217 детей со 111 021 ребенка в марте 2020 года.

Число умерших в РФ в марте 2021 года увеличилось на 25,3% – до 191 320 человек со 152 740 человек в марте 2020 года (в феврале 2021 год рост смертности был ниже и равнялся 20,6% - число умерших выросло до 172 672 человек со 143 179 человек в феврале 2020 года).

За I квартал естественная убыль населения РФ составила 246,8 тыс. человек против 121,7 тыс. человек в январе-марте 2020 года (рост в 2 раза).

Родилось в РФ за I квартал 2021 года 336,9 тыс. детей против 338,3 тыс. годом ранее (снижение на 0,4%).

Умерло за I квартал 2021 года 583,7 тыс. человек против 460 тыс. человек годом ранее (рост на 26,9%).

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза – до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года – тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было в стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года – 142,7 млн человек).