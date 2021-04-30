Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Росстат за время пандемии насчитал более 139 тыс. умерших от COVID

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В России за прошлый год и первый квартал текущего года умерли 248 806 человек с коронавирусом, следует из данных Росстата.

Как сообщается, за это время коронавирус как основная причина смерти унес жизни 139 039 человек;

- предполагается основной причиной, но нужны дополнительные исследования – в 26 961 случае;

- являлся сопутствующим заболеванием и ускорил смерть пациента – в 19 218 случаях;

- не повлиял на наступление смерти – в 63588 случаях.

Итоги марта

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в России в марте уменьшилось по сравнению с февралем и январем - до 23 715 человек, сообщает Росстат.

"COVID-19 как основная причина смерти. В марте 2021 года зафиксировано 15 003 таких случаев", - говорится в сообщении Росстата в пятницу

Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования в 2 454 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, – в 1 401 случае, а не повлиял на наступление смерти – в 4 857 случаях.

В январе было зафиксировано 37 тыс. умерших с коронавирусом, в феврале – почти 25 тыс.

Общее количество умерших в марте россиян – 191 тыс., сообщает Росстат

Росстат

Новости по теме

Новости

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд назначил принудительные работы трем свидетелям по "делу Ефремова"

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');