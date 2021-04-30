Росстат за время пандемии насчитал более 139 тыс. умерших от COVID

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В России за прошлый год и первый квартал текущего года умерли 248 806 человек с коронавирусом, следует из данных Росстата.

Как сообщается, за это время коронавирус как основная причина смерти унес жизни 139 039 человек;

- предполагается основной причиной, но нужны дополнительные исследования – в 26 961 случае;

- являлся сопутствующим заболеванием и ускорил смерть пациента – в 19 218 случаях;

- не повлиял на наступление смерти – в 63588 случаях.

Итоги марта

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в России в марте уменьшилось по сравнению с февралем и январем - до 23 715 человек, сообщает Росстат.

"COVID-19 как основная причина смерти. В марте 2021 года зафиксировано 15 003 таких случаев", - говорится в сообщении Росстата в пятницу

Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования в 2 454 случаях; являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, – в 1 401 случае, а не повлиял на наступление смерти – в 4 857 случаях.

В январе было зафиксировано 37 тыс. умерших с коронавирусом, в феврале – почти 25 тыс.

Общее количество умерших в марте россиян – 191 тыс., сообщает Росстат