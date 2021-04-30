Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оснований для введения новых ограничений в связи с коронавирусом в России сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Внутри страны тоже ограничений никаких нет – ничего не вводилось. И оснований эпидемиологических для этого нет сегодня никаких", - сказала Попова.

Она подчеркнула, что люди в этом плане совершенно свободны, но нужно позаботиться о своем здоровье.

"Потому что транспорт – это риски, большое количество людей, с которыми мы каждый день общаемся. Посещение каких-то культурных событий или мест, или спортивных (мероприятий) – это тоже всегда риск контакта", - пояснила Попова.

"Но если соблюдать правила, то этот риск никогда не будет реализован", - подчеркнула она.

Попова заявила, что в РФ в настоящее время нет критического роста заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация стабильная.

"В РФ пока мы находимся в стадии стабильной, значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, и мы считаем среднесуточное за неделю (...). Пока тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет, среднесуточные уровни у нас значительно ниже, чем в большинстве других стран", - сказала Попова.

По ее словам, ухудшение ситуации с коронавирусом может произойти, если граждане России не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

"При полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщает, что по количеству заболевших Россия "стоит и не снижается" в последний месяц.

Она добавила, что в связи с этим в предстоящие майские праздники необходимо соблюдать все санитарные правила, в том числе масочный режим.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявила, что в России в марте по сравнению с декабрем 2020 года смертность от коронавируса уменьшилась на 21%, по сравнению с январем – на 12,9%.

"Видим, что снижение за апрель - 13% по сравнению с мартом", - сказала Голикова.

По ее словам, Россия постепенно движется к "снижению этого показателя" по смертности.

"Самые напряженные месяцы по смертности в РФ от коронавируса были декабрь 2020 и в январь 2021 года, и это было связано со второй волной коронавируса", - сказала вице-премьер.