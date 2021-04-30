Попова назвала число случаев COVID-штаммов из Британии и ЮАР в России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В России выявлено более 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса, а также около 20 "южноафриканским", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день есть распространение из завоза. (...) У нас (в России) уже выявлено больше 350 случаев "британского" штамма, около 20 "южноафриканского", каждый день цифры меняются", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что на сегодняшний день эти случаи не вызывают изменения эпидситуации в стране, что означает эффективность использования масок, социальной дистанции и ограничений.

"Так называемые "нефармацевтические способы защиты", они работают, и об этом говорят и пишут в своих статьях коллеги из всех стран, где развитие и преобладание этих вирусов сегодня уже налицо", - отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, отечественные тесты на коронавирус выявляют все штаммы, и сейчас не зафиксировано изменений, которые могли бы обойти тест-системы. В них вложены самые стабильные участки фрагментов вируса, которые пока не изменены.

"То же самое касается наших вакцин. Иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, защищает от всех известных нам изменений и мутаций", - подчеркнула Попова.

Она уточнила, что для того, чтобы защититься от всех штаммов, необходимо также носить маски, соблюдать социальную дистанцию и стараться не посещать общественных мест.