Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Путин подписал закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при многодневном голосовании предвыборная агитация сможет продолжаться вплоть до начала первого дня выборов.

Соответствующие поправки внесены в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (67-ФЗ). Документ опубликован в пятницу вечером на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом в избирательное законодательство вводится норма, согласно которой при проведении многодневного голосования предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов первого дня голосования. Запрет на агитацию в дни голосования сохраняется.

Данная инициатива была предложена в виде поправки ко второму чтению законопроекта группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Сам проект закона (1009094-7) был внесен в Думу правительством РФ в августе 2020 года.

Также документ позволяет кандидатам, получившим отказ в регистрации на выборы, обжаловать в суде решение избиркома в течение пяти дней со дня решения последней инстанции, то есть вышестоящей избирательной комиссии. Ранее действовавший порядок, согласно которому судебный иск мог быть подан не позднее десяти дней с момента принятия решения первой инстанции независимо от наличия обжалований, был признан Конституционным судом (КС) не соответствующим Конституции РФ.

Изменение вносится в ст. 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.

Кроме того, в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ фиксируется, что основанием для снятия кандидата с выборов не могут быть "очевидные" ошибки в поданных документах, о которых избирком не известил кандидата. В число таких "очевидных" включаются лишь нарушения, которые можно обнаружить без проведения проверки представленных в документах сведений.

Данное изменение было также предложено Ольгой Савастьяновой во исполнение решения КС РФ в виде поправки ко второму чтению законопроекта. Постановление КС было принято 12 марта по жалобе Сергея Цукасова, в 2019 году снятого с выборов в Мосгордуму по иску из-за ошибки в поданных документах.

Владимир Путин Ольга Савастьянова

Новости

Путин подписал закон о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

Россиянам отменили COVID-тесты при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

Россиянам отменили COVID-тесты при возвращении из Абхазии и Южной Осетии

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Попова не увидела оснований для введения новых COVID-ограничений в РФ

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

Суд назначил адвокату Павлову запрет определенных действий

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС

РФ внесла в черный список главу Европарламента и еще 7 граждан ЕС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд назначил принудительные работы трем свидетелям по "делу Ефремова"

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Минздрав предложил проверять на наркотики водителей, лишенных прав за "пьяную" езду

Шестеро детей погибли в ДТП на Ставрополье

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');