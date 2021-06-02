ЦИК 16 июня обсудит замечания к многодневному голосованию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком получил много обращений с замечаниями к многодневной процедуре голосования на предстоящих думских выборах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Для их обсуждения ЦИК 16 июня проведет "круглый стол" с участием экспертов, объявила она.

"Нам это очень важно в преддверии старта избирательной кампании, перед тем, как мы будем определять формат проведения выборов и в соответствии с этим порядок проведения голосования", - сказала председатель ЦИК.

Принять участие в дискуссии она пригласила всех, в том числе партии и наблюдателей, и выразила готовность выслушать всех и "подробно обсудить процедуры, которые могут сопутствовать проведению многодневного голосования".

"В течение месяца очень интенсивно к нам идут в ЦИК разного рода обращения. Я бы выделила несколько обращений, их не так много, но они были от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, руководителя партии "Яблоко", обращение от Конгресса интеллигенции, от "Гражданского контроля" с настоятельной рекомендацией не проводить многодневное голосование", - отметила она.

Также, по словам Памфиловой, приходят обращения и от отдельных граждан - активных избирателей, которые отмечают недоработки в процедуре. "Они приветствуют многодневное голосование, в то же время дают свои дельные и конкретные предложения", - отмечает глава комиссии.

Ранее Памфилова говорила, что, с высокой долей вероятности, голосование на сентябрьских выборах проведут в три дня в условиях пандемии. ЦИК примет окончательное решение о продолжительности голосования на думских выборах после того, как в июне президент назначит их дату.