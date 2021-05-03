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Воздушные парады в День Победы пройдут в четырех городах ЦВО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Воздушные парады состоятся 9 мая в четырех городах на территории Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"В день Победы экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО взлетят с семи аэродромов в шести регионах России и пролетят в парадном строю над Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском и Кызылом", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге в парадном строю пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В Новосибирске - вертолеты Ми-24, Ми-8 и истребители-перехватчики Миг-31БМ, в Самаре - вертолеты Ми-2, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В Кызыле авиационный парадный строй будет состоять из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и самолета Ан-26, добавили в ЦВО.

Всего в воздушных парадах в ЦВО 9 мая будет задействовано 16 самолетов и 13 вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации.

Екатеринбург Самара Новосибирск Кызыл

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