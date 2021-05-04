На Красной площади началась ночная тренировка парада Победы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На Красной площади началась вторая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны, которые примут участие в параде Победы 9 мая, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая, сообщили в Минобороны.

"Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19", - отмечается в сообщении.

О первой ночной тренировке парада на Красной площади Минобороны РФ сообщало 29 апреля.

Военных и технику для участия в параде перебазировали в Москву в апреле. Перед этим пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, имитирующей Красную площадь.

В параде, который пройдёт на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов, сообщил в марте министр обороны РФ Сергей Шойгу. Главный штурман ВВС РФ Анатолий Миняйло в марте сказал, что для участия в параде создана группировка авиации, которая базируется на девяти аэродромах - восьми военных аэродромах и одном аэродроме Минпромторга России. По словам главного штурмана ВВС, координировать пролет авиации над Москвой 9 мая будут 40 пунктов управления, в том числе на Спасской башне Кремля.