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Экс-глава ЗАГСа Новгородской области арестован за коррупцию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый во взяточничестве бывший руководитель Новгородского областного комитета записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Александр Трофимов арестован Новгородским районным судом.

Как сообщила пресс-секретарь регионального управления Следственного комитета Анастасия Садриева, Трофимов заключен под стражу на 2 месяца.

Двум его заместителям и подельницам Марии Ильиной и Наталье Питеровой суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Трофимов, Ильина и Питерова были задержаны 30 апреля. По версии следствия, в 2020 году председатель комитета через своих заместителей получил от трех подчиненных взятку за покровительство по службе в размере 100 тыс. рублей.

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291.1 УК (посредничество во взяточничестве и получение взятки должностным лицом с использованием служебного положения). Признали ли подозреваемые вину, пока не сообщается.

Новгородская область

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