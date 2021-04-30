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Силовики задержали экс-главу комитета новгородского ЗАГСа и его замов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов по подозрению во взяточничестве задержали бывшего руководителя Новгородского областного комитета записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей (ЗАГС и ООДМС).

Задержаны также два его экс-заместителя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Согласно версии следствия, в 2020 году председатель комитета через своих заместителей получил от трех подчиненных взятку за покровительство по службе в размере 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о получении взятки. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных. Имена задержанных СКР пока не разглашает.

Новгородская область

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