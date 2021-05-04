Житель Прибайкалья устроил пожар в лесу из-за нежелания автомобилистов его подвезти

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области заподозрили местного жителя в поджоге сухой травы в лесу, в результате чего возник пожар на площади около 20 га, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Пожар произошел накануне между селами Биликтуй и Большая Елань Усольского района. Его локализовали и потушили в течение нескольких часов.

На месте происшествия вблизи автодороги полицейские обнаружили несколько очагов возгорания и обратили внимание на 18-летнего молодого человека, который вел себя подозрительно. В ходе опроса выяснилось, что, возможно, именно он устроил пожар. По одной из версий, молодой человек поджег траву из хулиганских побуждений.

"Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках. Останавливал машины, никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес", - сказал он полицейским, видеоопрос опубликован на сайте ведомства. По его словам, он поджег сухую траву в четырех местах.

В отношении юноши за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ. В случае если его вина будет установлена судом, помимо штрафа ему предстоит также компенсировать ущерб, причиненный лесному фонду.

1 мая в южных, западных и центральных районах Иркутской области введен особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня в лесах. С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено ходить в лес.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях этого режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим - от 200 до 400 тыс. рублей.