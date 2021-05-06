Лесной пожар уничтожил больше половины омской деревни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Большереченском районе Омской области лесной пожар уничтожил в деревне Каракуль 25 строений из 33, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Огнем уничтожено 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений, - говорится в пресс-релизе. - К счастью, из людей никто не пострадал".

Возгорание локализовали.

В деревню пригнали автобус, чтобы довезти тех, кто лишился крова, до пункта временного размещения, но пока никто на это не согласился.

Пожар пришел в деревню со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом.

В МЧС причиной пожара считают человеческий фактор.