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"Роскосмос" заверил в отсутствии рисков для РФ от ступени китайской ракеты

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" следит за сходом с орбиты второй ступени китайской ракеты-носителя, которая вывела в космос модуль орбитальной станции КНР. Рисков для территории России нет, сообщили в госкорпорации.

"Часть конструкций ступени ракеты-носителя "CZ-5B" прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Как отмечается в сообщении, данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве показывают, что вторая ступень ракеты-носителя "CZ-5B", которая 29 апреля вывела на орбиту базовый модуль Tianhe китайской космической станции, "в настоящее время осуществляет неуправляемый сход с орбиты".

По проведенным специалистами расчетам ступень "CZ-5B" "прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 4:00 (ДМВ, (декретное московское время - ИФ)) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая 2021 года", сообщили в пресс-службе.

Ступень не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты, ее сухой вес составляет около 18 тонн, высота – 33,2 метра, диаметр – 5 м.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправится грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Роскосмос Китай

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