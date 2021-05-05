Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе, сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8-м и 10-м мая, - сказал телеканалу CNN ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час - ИФ). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".

Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.

Накануне, 4 мая, в "Роскосмосе" заявили, что рисков для России из-за падения китайской ракеты нет.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.

Long March 5B Китай Пентагон США Майк Ховард

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Индии установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 человек

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Что случилось этой ночью: среда, 5 мая

Президент Киргизии подписал новую Конституцию

Пандемия коронавируса

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе
Пандемия коронавируса

В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19

В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19

Гражданский объект в Сирии подвергся воздушной атаке со стороны Израиля

Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали РФ и Китай

Шовен попросил о новом судебном процессе по делу о смерти Флойда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');