Атомная подлодка "Казань" войдет в состав ВМФ России 7 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Церемония приема в состав ВМФ многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" (проекта "Ясень-М") состоится 7 мая под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мероприятие пройдет в Северодвинске на предприятии "СЕВМАШ". Адмирал Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки "Казань".

Планируется что в церемонии примут участие представители профильных органов управления Главного командования ВМФ, представители правительства Татарстана, администрации Архангельской области, Объединенной судостроительной корпорации, организаций и предприятий кооперации, задействованной в строительстве подводной лодки. В ходе церемонии Андреевский военно-морской флаг будет торжественно поднят на флагштоке подводной лодки.

В апреле источники в промышленности сообщили "Интерфаксу", что многоцелевая атомная подлодка "Казань" в ближайшее время совершит контрольный выход в море, после этого ее планируют включить в состав ВМФ. "Передача подлодки флоту запланирована на май", - сказал один из источников.