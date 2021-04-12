Атомную подлодку "Казань" планируют включить в состав ВМФ РФ в мае

Перед этим АПЛ совершит контрольный выход в море

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) "Казань", как ожидается, в ближайшее время совершит контрольный выход в море, после этого ее планируют включить в состав ВМФ РФ, сообщили "Интерфаксу" в понедельник источники в промышленности.

"Передача подлодки флоту запланирована на май", - сказал один из источников.

Другой собеседник агентства сказал, что перед включением в состав ВМФ РФ подлодка совершит контрольный выход в море.

4 марта Объединенная судостроительной корпорация (ОСК) сообщила, что "Казань" прошла все испытания и готова к передаче флоту.

"28 декабря 2020 года головная субмарина проекта "Ясень-М" "Казань" завершила все виды государственных испытаний. К настоящему моменту "Севмаш" закончил все работы по устранению замечаний и подготовке к передаче АПЛ в состав флота. Решение о сроках подписания приемного акта и поднятия на корабле Андреевского флага должно принять командование ВМФ", - сообщила пресс-служба ОСК.

"Лодка пробыла на испытаниях две с половиной навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. На сегодняшний день мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний", - сказал 4 февраля в интервью "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.

В том интервью Рахманов заявил, что АПЛ "Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов.

19 марта главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Военно-морской флот России в 2021 году получит в боевой состав три атомные подводные лодки.

"До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш", - сказал Евменов.

"В этом году будут также заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потёмкин" и "Дмитрий Донской", имя которому перейдет от корабля предыдущего поколения, и он продолжит выполнять задачи испытаний новых систем вооружения и техники, как "номерная" подводная лодка", - сказал Евменов.

Испытания "Казани"

"Казань" - головная подлодка нового проекта "Ясень-М", спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний "Казань" вышла 21 ноября 2020 года со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

В ноябре 2020 года "Казань" выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") из акватории Белого моря. До этого "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, "КТРВ").