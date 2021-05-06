Ведомства изучат возможность создания единой газовой системы на востоке РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго, Минвостокразвития, Минстрой, заинтересованные субъекты РФ с участием "Газпрома" и заинтересованных независимых производителей газа во II квартале текущего года должны представить в правительство предложения создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой газовой системы.

Она должна включать в себя добычу, транспортировку газа, снабжение потребителей и промышленных объектов, обеспечивать оптимальную систему монетизации запасов природного газа, в том числе с использованием ресурсной базы независимых производителей (с учетом рассмотрения различных принципов ценообразования на газ, в том числе экспортную альтернативу).

Такое поручение содержится в "дорожной карте" повышения газификации регионов, подписанной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Результатом таких предложений должны стать "варианты консолидации инвестиционных проектов собственника единой системы газоснабжения и независимых производителей" в сфере развития добычи, распределения и строительства нового газоперерабатывающего и газохимического комплекса; "определение потребности населения и промышленных потребителей в газе, включая сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный углеводородный газ (СУГ), компримированный природный газ" для приготовления пищи, горячего водоснабжения, отопления "с учетом стоимости альтернативных источников энергии".

В настоящее время активно ищутся варианты газификации Камчатского края - СПГ для газификации готов доставить "НОВАТЭК" со своих арктических проектов, однако экспортная цена СПГ существенно выше российских регулируемых цен на поставку газа.

Пока основным источником газификации восточносибирских регионов рассматривается построенный "Газпромом" газопровод "Сила Сибири", изучается строительство газопровода "Сила Сибири 2".

В Восточной Сибири добывают природный газ несколько независимых производителей, самые крупные - "Роснефть", которая в частности, думает о поставках газа в Китай, и ЯТЭК, которая рассчитывает построить СПГ-завод в Хабаровском крае.

Несколько производителей на востоке страны производят СУГи, которые также могут служить источником газификации. При этом основную часть СУГов Амурского ГПЗ "Газпрома" будет закупать "СИБУР" для обеспечения сырьем Амурского ГХК.

На Дальнем Востоке изучается строительство крупнотоннажного СПГ-завода (в рамках проекта "Сахалин-1"), также обсуждается строительство ряда малотоннажных СПГ-заводов.

В проекте "Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года", обсуждаемой сейчас в правительстве, говорилось, что СУГи, производимые из газа месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны, могут быть освобождены от экспортной пошлины на период окупаемости реализуемых там проектов. В частности, от экспортной пошлины могут быть освобождены СУГ производства Амурского ГПЗ и СУГ, получаемые при переработке углеводородов месторождений, расположенных в южной части Охотского моря.

Ранее в четверг стало известно, что правительство утвердило "дорожную карту" повышения газификации регионов. Как сообщала пресс-служба кабмина, "дорожная карта" предполагает "создание принципиально новой модели газификации территорий". В ее рамках предполагается "введение института единого оператора газификации в каждом субъекте".

Кроме того, согласно документу, к 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти до 82,9%.