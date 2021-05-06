Мишустин подписал "дорожную карту" повышения газификации регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило "дорожную карту" повышения газификации регионов. Как сообщил сайт кабинета министров, соответствующее распоряжение 30 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения", - говорится в комментарии к документу.

К 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти до 82,9%.

Документ включает мероприятия в части совершенствования услуг по подключению к сетям, включая сокращению сроков и стоимости для потребителей, формированию благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа.

До 1 июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на 2021-2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил довести газ до домов в таких населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Кроме того, планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.

До конца II квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации. Также у потребителей к этому сроку, как планируется, появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание). Указано, что такой сервис должен действовать по принципу "одного окна" и быть доступен на едином портале госуслуг. То же самое касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения.