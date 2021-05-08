Cуд арестовал на пять суток участницу Pussy Riot Никульшину

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы признал виновной участницу Pussy Riot Веронику Никульшину в неповиновении сотруднику полиции. Ей назначен административный арест на пять суток, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Никульшина была задержана накануне при выходе из дома. По словам информированного источника "Интерфакса", задержание могло быть связано с возможной подготовкой провокации во время репетиции парада на 9 мая в городе.

Но в итоге участницу Pussy Riot оставили на ночь в отделении полиции, а затем на нее был составлен протокол за неповиновение полицейскому при задержании.

Защита и сама Никульшина обвинения в неповиновении считают необоснованными и незаконными.