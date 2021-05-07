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В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину.

Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что Никульшина задержана при выходе из дома. Он не привел подробностей задержания.

Между тем, по сведениям осведомленного источника "Интерфакса", задержание Никульшиной связано с возможной подготовкой провокации во время репетиции парада на 9 мая в городе.

"Еще с утра поступила информация, что во время проведения репетиции парада возможны провокации, связанные с попытками перекрыть движение техники. Никульшина задержана в рамках проверки этих сведений", - сказал собеседник агентства.

Вероника Никульшина Pussy Riot

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