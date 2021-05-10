Три пассажирских автобуса столкнулись в Сочи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около главного сочинского стадиона в понедельник произошла авария с участием трех пассажирских автобусов.

"В районе автомобильной развязки близ стадиона водитель, управляя автобусом марки МАЗ, не выбрал безопасный интервал дистанции и допустил столкновение с впереди двигающимся автобусом, который от удара продолжил движение и столкнулся с автобусом, двигающимся перед ним", - сообщил "Интерфаксу" представитель отдела пропаганды ГИБДД УВД Сочи.

По его данным, в результате аварии автобусы получили механические повреждения. Собеседник агентства сказал, что водители и пассажиры не пострадали.

Между тем, в соцсетях распространили видео, на котором видно, что после ДТП в автобусах разбиты лобовые и задние стекла. Водители ругаются, а рядом на обочине сидит девушка, пострадавшая от столкновения машин.