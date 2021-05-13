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В Иркутске четыре человека пострадали в ДТП

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль в Иркутске въехал в стоящую машину, от удара та повредила дорожное ограждение и сбила трех пешеходов, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) за медицинской помощью обратился водитель Nissan AD и пешеходы - 28 и 23-летние мужчины и 23-летняя девушка", - говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, управлявший Nissan AD 33-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

ДТП произошло в среду около 22:30 по местному времени на улице Тимирязева.

Иркутск

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