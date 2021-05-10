Горевший в Дагестане резервуар с мазутом потушен

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Пожарные к 16:22 по Москве полностью потушили резервуар с мазутом объемом пять тысяч тонн на территории нефтебазы в Махачкале, сообщили в понедельник в главном управлении МЧС России по Дагестану.

"Разлива нефтепродуктов нет, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающей среде не превышает нормы", - сказали в пресс-службе.

В 12:50 по московскому времени от диспетчера пожарной части компании "Дагнефтепродукт" поступила информация о возгорании резервуара, крышу которого частично сорвало. В тушении и охлаждении соседних резервуаров были задействованы 77 человек и 22 единицы техники. К 15:25 было ликвидировано открытое горение.