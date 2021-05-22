На Сахалине в результате столкновения судов произошла утечка мазута

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту столкновения 21 мая плашкоута и китайского судна "Хэйгшенг Хармони" в порту Бошняково на Сахалине, в результате чего в море вытек мазут, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта). В ходе проверки предстоит установить обстоятельства случившегося, дать оценку действиям членов экипажа судов", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 21 мая 2021 года в Углегорском районе Сахалинской области произошло столкновение двух судов, в результате которого в акваторию, прилегающую к морскому порту Бошняково, вылился мазут. В настоящее время приняты меры к ликвидации последствий аварии.

По данным экстренных служб Сахалина, площадь разлива мазута в порту составила 100 квадратных метров, из топливного танка китайского судна вытекло 0,8 тонны нефтепродуктов. Экипажи "Хэйгшенг Хармони" и портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, мазутное пятно обработали сорбентом, оно не распространяется. Пострадавших нет, течь на китайском судне устранена. В район порта Бошняково выдвинулась группа спасателей ЛАРН "Морспасслужбы".

Вечером 21 мая при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони".