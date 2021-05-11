Ученик устроил стрельбу в казанской школе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации учебного заведения.

"Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал источник.

В свою очередь в прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в казанской школе.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель надзорного ведомства.

Комментариями экстренных служб и МВД "Интерфакс" пока не располагает.