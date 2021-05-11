Источник сообщил о гибели девяти человек при стрельбе в казанской школе

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Девять человек, по предварительным данным, погибли во время стрельбы в казанской школе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Среди жертв трагедии - школьники и учитель.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корреспондент "Интерфакса" передает с места событий, что здание школы оцеплено бойцами Росгвардии, группа вооруженных бойцов выдвинулась к зданию. На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции.

Часть школьников находится на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди. Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж.

На место выехал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил журналистам представитель властей.

Ранее во вторник источник в администрации учебного заведения сообщил "Интерфаксу", что подросток пронес оружие в школу №175 в Казани и устроил стрельбу. Прокуратура Татарстана начала проверку сообщений.