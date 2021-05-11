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На Волго-Каспийском канале возобновилось движение судов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Движение водного транспорта возобновилось в Волго-Каспийском морском судоходном канале, где ранее сел на мель сухогруз "Порт Оля-4". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Астраханской области во вторник.

При этом сам теплоход остается на мели, уточнил сотрудник пресс-службы.

10 мая в 02:15 (01:15 по Москве) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря сел на мель "Порт Оля-4". Пострадавших в результате ЧП не было, повреждений корпуса судна, загрязнений акватории также нет. Движение судов по каналу было приостановлено.

Судно следовало в порт Амирабад (Иран).

Волго-Каспийский канал

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