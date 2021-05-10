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Севший на мель сухогруз заблокировал движение по Волго-Каспийскому каналу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Теплоход "Порт Оля-4" сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, движение судов приостановлено, сообщает пресс-служба главка МЧС по Астраханской области в понедельник.

Сигнал об инциденте в северной части Каспийского моря поступил в 02:15 (01:15 по Москве). По данным МЧС, никто не пострадал, у экипажа есть запас продовольствия. Корпус теплохода не поврежден, загрязнение акватории не зафиксировано.

Теплоход следовал в порт Амирабад (Иран). Судно попытаются снять с мели после улучшения метеоусловий.

Волго-Каспийский канал

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