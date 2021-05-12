Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Анадолу".

Подчеркивается, что Эрдоган обратил внимание Путина на то, что у Анкары и Москвы одинаковые позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

В сообщении агентства отмечается, что турецкий лидер в разговоре отметил, что следует рассмотреть вопрос об отправке в ближневосточный регион международных сил для защиты гражданского населения Палестины.

"Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться и призвать Израиль прекратить атаки до того, как кризис усилится", - добавили в агентстве.

Два лидера также затронули тему поставки вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", говорится в сообщении "Анадолу".