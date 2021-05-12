Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Анадолу".
Подчеркивается, что Эрдоган обратил внимание Путина на то, что у Анкары и Москвы одинаковые позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.
В сообщении агентства отмечается, что турецкий лидер в разговоре отметил, что следует рассмотреть вопрос об отправке в ближневосточный регион международных сил для защиты гражданского населения Палестины.
"Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться и призвать Израиль прекратить атаки до того, как кризис усилится", - добавили в агентстве.
Два лидера также затронули тему поставки вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", говорится в сообщении "Анадолу".
Обострение ситуации в Восточном Иерусалиме
В понедельник, 10 мая, ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.
Ранее в мае в Иерусалиме начались акции протеста палестинцев из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. 10 мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.