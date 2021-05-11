МИД РФ призвал Израиль и Палестину к сдержанности на фоне эскалации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме и вокруг сектора Газа и призвали израильскую и палестинскую стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности.

"Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной... В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности", - говорится в распространенном во вторник вечером комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по вопросу развития ситуации на палестино-израильском направлении.

Что произошло

В МИД РФ напомнили, что, по поступающей информации, помимо столкновений мусульман, прибывающих на молитву в комплекс мечети "Аль-Акса", с силами безопасности Израиля, массовые акции протеста палестинцев прошли в городах Хеврон, Рамалла, Вифлеем и в других районах Западного берега реки Иордан. В результате стычек несколько десятков человек получили ранения.

На этом фоне резко обострилась обстановка вокруг сектора Газа. В качестве реакции на драматические события в Восточном Иерусалиме палестинские военизированные группировки совершили многочисленные ракетные обстрелы израильской территории. По сообщениям, в результате этого более 30 жителей городов Ашдод и Ашкелон получили ранения, двое убиты. Израильские ВВС ночью и утром 11 мая нанесли несколько серий ударов по различным целям в анклаве, вследствие которых не менее 28 палестинцев были убиты, более 100 - пострадали.

Дипломатические усилия

В связи с этим в МИД РФ заявили, что полагают важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также резолюций ООН, касающихся этого города.

Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, участника "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности, отметила Захарова.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе. Вершинин также принял посла Палестины Абделя Нофаля и посла Иордании Халеда Шавабку по их просьбе.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе беседы с послом Израиля обсуждалась ситуация, складывающаяся в Восточном Иерусалиме, в частности в районе комплекса мечети "Аль-Акса", и вокруг сектора Газа. Также затрагивались итоги состоявшихся в СБ ООН консультаций по данной проблематике.

В ходе беседы с Вершининым послы Палестины и Иордании довели согласованную позицию своих стран по вопросу эскалации напряженности в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. "С их стороны была подчеркнута неправомерность планов Израиля по выселению палестинцев из их домов в восточноиерусалимском квартале Шейх Джаррах, а также недопустимость силовых действий в комплексе мечети "Аль-Акса", - сообщили в МИД РФ

"В связи с быстрым ухудшением положения дел в области безопасности высказана общая точка зрения о необходимости прекращения насилия и скорейшего возобновления устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на компромиссные развязки по всем вопросам окончательного статуса", - говорится в сообщении.

С российской стороны, как отмечается, была "подтверждена готовность дальнейшего наращивания усилий в данном направлении, в том числе с задействованием возможностей ближневосточного "квартета" международных посредников".

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. С обеих сторон есть погибшие и раненные.