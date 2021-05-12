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Житель Ингушетии осужден за хищение 800 тыс. руб. у пенсионного фонда

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сунженский районный суд в Ингушетии вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о хищении пенсии со счета покойного отца и краже ноутбука у знакомого, сообщили "Интерфаксу" в республиканской прокуратуре в среду.

"Установлено, что мужчина, предъявляя генеральную доверенность, ежемесячно с 2017 года по 2020 год незаконно получал пенсию с банковского счета покойного отца", - рассказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, о смерти родителя соответствующим органам фигурант не сообщал умышленно.

Таким образом, мужчина причинил пенсионному фонду ущерб на сумму более 770 тыс. рублей.

Кроме того, по материалам дела, в мае 2020 года он похитил из дома знакомого в селе Нестеровское ноутбук стоимостью более 13 тыс. рублей.

Действия ранее судимого 48-летнего мужчины были квалифицированы по части 3 статьи 159, пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (мошенничество, с причинением ущерба в крупном размере; кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

С учетом рецидива преступления наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ингушетия

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