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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Ингушетии по делу о махинациях с пенсиями задержаны сотрудники ПФР и "Почты России"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что задержаны 34 человека по делу о махинациях с пенсиями в Ингушетии, среди задержанных - "бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО "Почта России". Все они арестованы.

Деятельность преступной группы, которая занималась хищениями денег ПФР, ФСБ пресекла вместе с МВД и Росгвардией, следует из сообщения.

По версии спецслужбы, "в период с 2019 по 2021 гг. члены ОПГ в целях хищения организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Республики Ингушетия без их ведома", заявили в спецслужбе.

"Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в Республике Ингушетия для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы", - сообщили в ФСБ.

Как считает следствие, участники группы фальсифицировали отчеты, указывая, что все средства ПФР выданы пенсионерам в полном объеме.

Ущерб, причиненный бюджету за эти годы, в ФСБ оценили более чем в 2 млрд рублей.

Уголовное дело расследует Следственный департамент МВД. Оно возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

Обыски по делу проводились в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, следственные действия проходили одномоментно более чем по 60 адресам, а в мероприятиях было задействовано более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии.

Ингушетия ПФР Почта России ФСБ МВД
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