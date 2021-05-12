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Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор.

Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ призвал освободить американцев Пола Уилана и Тревора Рида, сообщили в среду в госдепе.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима за применение насилия в отношении представителей власти. В суде Рид не признал вину и заявил, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В Мосгорсуде в феврале этого года должны были заслушать жалобу на приговор Рида, но слушание отложили.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также Блинкен заявляли, что Москва и Вашингтон обсуждают дело Рида на высшем уровне и указывали на необходимость его освобождения.

"Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - заявили в госдепе.

Там отметили, что стороны обсудили повестку Арктического совета, на котором они встретятся на следующей неделе, а также потенциал сотрудничества во время председательства России в Совете.

Пост председателя в Арктическом совете перешел к России в мае этого года на период по 2023 год.

Блинкен в разговоре с Лавровым также разъяснил американскую позицию по КНДР.

"Госсекретарь представил министру обзор американской политики по отношению к КНДР. Министры выразили готовность в дальнейшем обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса.

Ранее этой весной в администрации США заявили, что завершили анализ ситуации с КНДР и решили, что не будут стремиться заключать с Пхеньяном масштабных соглашений по ядерной или ракетной проблемам. Вместо этого Вашингтон намерен продемонстрировать "стратегическое терпение".

США РФ Сергей Лавров Энтони Блинкен Пол Уилан Тревор Рид

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