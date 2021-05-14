Блинкен рассчитывает обсудить с Лавровым весь спектр отношений

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым позже в мае рассчитывает затронуть весь спектр российско-американских отношений, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что также нужно посмотреть, есть ли потенциал для сотрудничества двух стран в тех сферах, где их интересы совпадают.

В качестве примеров Прайс назвал иранскую ядерную проблему, ситуацию с КНДР и борьбу против изменения климата.

"Мы хотим проверить, можем ли мы получить более стабильные и предсказуемые отношения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Рейкьявике 19-20 мая госсекретарь примет участие в министерской встрече Арктического совета. На этой встрече будет также присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщала ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Лавров "с большой долей вероятности проведет отдельные двусторонние переговоры" с Блинкеном "на полях" этого мероприятия.