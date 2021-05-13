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Уголовное дело возбудили в Хабаровске после падения подростка с третьего этажа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц Краснофлотского района в Хабаровске после падения подростка с высоты на заброшенном здании, сообщает в четверг пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что под следствие попали должностные лица Краснофлотского района, которые не проследили, чтобы собственник заброшенного здания, на котором травмировался ребенок, ограничил доступ к объекту.

Как сообщалось, вечером 12 мая несовершеннолетний гулял по территории заброшенного здания и упал с высоты третьего этажа. Мальчик был госпитализирован. По данным краевой прокуратуры, мальчику 12 лет, СК сообщает, что ребенку исполнилось 13.

Хабаровск

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