Советы эпидемиологов учтут при планировании встречи Путина и Байдена

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Формат проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена будет определяться в соответствии с рекомендации эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Однако конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи президентов РФ и США пока нет, эта тема находится в стадии обсуждени.

В четверг президент РФ проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в формате видеоконференции. Песков объяснил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов.

"Режим предосторожности в данном случае никуда не делся. Этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства", - заявил Песков.

По его словам, глава государства должен продолжать соблюдать все меры предосторожности и не подвергать свое здоровье какой-то дополнительной эпидемиологической опасности.

Он подчеркнул, что состояние здоровья президента не оказало влияния на определение формата встречи. "Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное. Это никоим образом не связано со состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов", - сообщил пресс-секретарь.