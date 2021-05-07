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Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным этим летом

Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным этим летом
Президент США Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что у него получится провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года.

"Я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Байден в ответ на вопрос о возможности переговоров с Путиным в июне.

"Мы еще не определились с конкретным временем и местом. Мы над этим работаем", - добавил Байден.

Кроме того, Байден заявил, что ситуация с российскими военными близ Украины не может повлиять на его желание провести с Путиным двустороннюю встречу. "К тому же, я заметил, что он отводит войска. Ранее там было больше военнослужащих, (. . .) их там существенно меньше, чем было месяц назад", - отметил американский президент.

На этой неделе Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

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Ранее бывшие американские чиновники и аналитики называли возможные города проведения встречи двух лидеров. Они упоминали Рейкьявик, Прагу, Любляну и Баку.

По сообщениям СМИ, некоторые страны уже предложили свои главные города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них - Швейцария, Финляндия и Австрия.

В конце апреля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

США Джо Байден Владимир Путин

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