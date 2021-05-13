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Арестован кировчанин, выбросивший с балкона ребенка своей знакомой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд арестовал жителя Кирова, обвиняемого в убийстве полуторагодовалого сына своей знакомой, сообщает в четверг прокуратура Кировской области.

Ранее сообщалось, что 11 мая пьяный 42-летний кировчанин, оставшись наедине с полуторагодовалым сыном своей знакомой, выбросил мальчика с балкона пятого этажа, в результате чего ребенок погиб.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Кроме того, следственные органы посчитали, что одна из причин трагедии - халатность сотрудников органов системы профилактики, и возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность),

Киров

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