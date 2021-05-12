Кировчанин выбросил с балкона полуторогодовалого сына своей знакомой

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Житель Кирова обвиняется в убийстве ребенка, сообщает региональное следственное управление СКР в среду.

Накануне днем 42-летний пьяный кировчанин, оставшись наедине с полуторагодовалым сыном своей знакомой, сбросил мальчика с балкона на пятом этаже. Прокуратура Кировской области отмечает, что ребенок погиб.

Кировчанину предъявлено обвинение по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), решается вопрос о его аресте.

Кроме того, следственные органы возбудили дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, трагедия произошла, в том числе из-за халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ленинском районе Кирова, которые не установили "надлежащий контроль" над этой семьей и не проводили профилактические работы с ней должным образом.

Известно, что мать состояла на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения, обязанных следить за состоянием здоровья ребенка, отметили в региональном управлении СКР.

Оценку действий чиновников и матери ребенка также даст прокуратура.