Двое мужчин провалились в канализацию в Свердловской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, провалившихся в канализационный колодец на одной из улиц в поселке Белоярский (Свердловской области). Оба доставлены в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Накануне спасателям поступило сообщение о том, что на улице Юбилейной двое мужчин провалились в канализационный колодец и не могут выбраться. (...) Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что в канализационном колодце, заполненном сточными водами, находятся двое мужчин, один из них уже находился без сознания и с головой погрузился в воду, второй гражданин также начинал терять сознание", - говорится в сообщении.

Один из спасателей при помощи веревок спустился в колодец и поднял мужчин над поверхностью сточных вод, а также надел на одного из них маску от дыхательного аппарата. Спустившийся за ним следом помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения также надел аналогичную маску на второго пострадавшего. Затем при помощи веревок спасатели подняли на поверхность обоих пострадавших.

Один из них не подавал признаков жизни. Используя дыхательный аппарат на сжатом воздухе, спасатели смогли вернуть его к жизни и привести в чувство до прибытия скорой помощи, отмечается в пресс-релизе.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили "Интерфаксу", что один из пострадавших находится в реанимации.