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Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы досрочно освободил осужденного за государственную измену бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Докучаева. Он будет освобожден после вступления решения в законную силу", - пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

В апреле 2019 года Московский окружной военный суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 6 годам заключения сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева - фигуранта дела осужденного по этому же обвинению экс-руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергея Михайлова. Докучаев также был лишен звания майора.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в деле имеются материалы с грифом "Секретно". Кроме того, судебное разбирательство прошло в особом порядке, поскольку Докучаев признал вину.

В феврале 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил экс-сотрудника ЦИБ ФСБ Михайлова, а также сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, признав их виновными в госизмене.

Фабула уголовного дела неизвестна. Вместе с тем, осведомленный источник "Интерфакса" ранее рассказывал агентству, что фигуранты могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США, в частности, ЦРУ, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.

Руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывший адвокат одного из подсудимых, подтверждал "Интерфаксу", что фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

Лефортовский суд Москва ФСБ Дмитрий Докучаев Анастасия Романова

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