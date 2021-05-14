Под Тверью будут судить полицейского из Москвы по делу о смертельном ДТП

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в гибели трех подростков в ДТП в Тверской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Авария произошла в ночь на 29 июля 2020 года в Калязинском районе Тверской области. В результате погибли трое подростков 14 и 15 лет.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

По материалам следствия, сотрудник полиции из Москвы на дороге "Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где сбил мотороллер с тремя подростками. От полученных травм дети погибли на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.