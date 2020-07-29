Трое подростков погибли в ДТП с машиной полицейского под Тверью

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Тверской области выясняет обстоятельства аварии с участием скутера и машины под управлением полицейского, сообщила пресс-служба УМВД региона.

Авария произошла в ночь на среду на 135 км автодороги Р-104 в Калязинском районе. Водитель автомобиля Opel, 1990 г.р., при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером. В результате ДТП погибли водитель скутера 2005 г.р. и два пассажира 2006 г.р., отметили в пресс-службе.

Установлено, что за рулем автомобиля находился сотрудник УВД на Московском метрополитене в свободное от работы время. Водитель был трезв. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратурой Тверской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального управления СКР.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры, сообщила пресс-служба правительства региона.

Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь.